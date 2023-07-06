Arda Güler imzaya gidiyor! Fenerbahçe'ye bu video ile veda etti

Futbol dünyasının merakla beklediği Arda Güler transferi resmen açıkladı. Fenerbahçe, Arda Güler'in Real Madrid'e transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Genç yıldız Arda Güler, sosyal medya hesabından bir veda paylaşımında bulundu. İspanyol devi Real Madrid de Arda Güler'i resmen açıkladı.