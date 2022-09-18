Video Spor Arda Güler'den çok konuşulacak cevaplar: "Çubuklu forma en özeli" | Video
Arda Güler'den çok konuşulacak cevaplar:

Arda Güler'den çok konuşulacak cevaplar: "Çubuklu forma en özeli" | Video

18.09.2022 | 15:26

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Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, "Kısa Sorulara Kısa Cevaplar"ın ilk konuğu oldu ve Süper Lig resmi hesabının sorularını yanıtladı.

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