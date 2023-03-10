Arda Turan depremzede çocuklar için Marmaris’te sahaya çıktı | Video

Eski milli futbolcu Arda Turan, Muğla’nın Marmaris ilçesinde depremzede çocuklar için sahaya çıkarken, depremzede gençler ile futbol oynadı. Turan'ın fotoğraf çektirmek için sıra bekleyen sevenleri izdiham oluşturdu.