Arda Turan depremzede çocuklar için Marmaris’te sahaya çıktı | Video
Eski milli futbolcu Arda Turan, Muğla’nın Marmaris ilçesinde depremzede çocuklar için sahaya çıkarken, depremzede gençler ile futbol oynadı. Turan'ın fotoğraf çektirmek için sıra bekleyen sevenleri izdiham oluşturdu.
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