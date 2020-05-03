Video Spor Arda Turan'dan flaş Galatasaray açıklaması!

Arda Turan'dan flaş Galatasaray açıklaması!

Arda Turan'dan flaş Galatasaray açıklaması!
03.05.2020 | 13:56
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Devre arası transfer döneminde ismi sık sık Galatasaray ile anılan milli yıldız Arda Turan, kendisi hakkında merak edilenleri Sabah Instagram yayınında anlattı. Öte yandan Turan, yaz transfer döneminde sarı-kırmızılı ekibe transfer olacağı iddialarına ise flaş bir yanıt verdi.

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