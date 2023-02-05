Ardahan beyaza büründü kartpostallık görüntüler ortaya çıktı | Video 05.02.2023 | 12:01 Ardahan’da soğuk hava ve kar yağışı etkili oldu. Karla birlikte güzel manzaralar oluştu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ardahan'da akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı kentte renkli ve güzel görüntüler oluşturdu. Belediye ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ayrıca, kar yağışı sonrası kentte kartpostallık görüntüler oluştu. Beyaza bürünen kent, oluşturduğu görüntülerle kendisine hayran bıraktı.