Attila Szalai: "Hem ligde şampiyon olmak hem de Türkiye Kupası’nı kazanmak istiyoruz" | Video 11.04.2023 | 08:20 Fatih Karagümrük karşısında Fenerbahçe’nin galibiyet golüne imza atan başarılı savunma oyuncusu Attila Szalai, sezon sonunda hem ligde şampiyon olmak hem de Türkiye Kupası’nı kazanmayı hedeflediklerini söyledi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Maçın ardından sarı-lacivertlilerin galibiyet golünü atan Macar stoper Attila Szalai basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Zor bir deplasmandan galibiyet ile ayrıldıkları için mutlu olduklarını vurgulayan Szalai, "Zorlu bir maçtı. İlk yarı gösterdiğimiz performans iyi değildi. Gol de yedik maalesef ama ardından takım olarak iyi bir reaksiyon ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. İyi bir kompaktlık sergilediğimizi düşünüyorum. Miha'nın da attığı harika golle geri dönmesini bildik. İyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Tanrı'ya şükür maçı da döndürmesini başardık. Genel olarak iyi bir çaba sergiledik saha içerisinde ve genel anlamda iyi bir performans ortaya koyduğumuzu söyleyebilirim. 3 puanı aldığımız için oldukça mutluyuz. Özellikle bu zor deplasmandan 3 puan almak bizler için değerli. Bu şekilde yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.Maçta Miha Zajc'ın beraberliği getiren golü hakkında konuşan Attila Szalai, Zajc'ın harika bir oyuncu olduğunun altını çizerek, "Miha gerçekten harika kaliteye sahip bir oyuncu. Gerek paslarıyla gerekse uzaktan attığı şutlarıyla olsun. Kaliteli bir oyuncu. Geçmişte de buna benzer golleri görmüştük. Bugün de bunu tekrar gördük. Harika bir tekniğe sahip. Golümle alakalı olarak Miha gol atacağımı hissetti. Arda'nın da payını vermek gerekiyor. O da harika orta çıkardı. Ben de doğru pozisyondaydım. Almış olduğumuz 3 puandan mutluyuz ama geliştireceğimiz noktalar hala mevcut. Bunlar üstüne çalışıp yoğunlaşacağız" ifadelerini kullandı.Taraftara da mesaj veren Szalai, kendilerini desteklemeye devam etmelerini söyleyerek, "Daha önce de Fenerbahçe asla vazgeçmez. Bizler çalışıyoruz ve inanmaya devam ediyoruz. Bana göre inanmak çok ama çok önemli. Eğer inanırsanız ve inandığınız şey uğruna sıkı şekilde çalışırsanız. Sonucunu alırsanız bizler bu duruma çok inanıyoruz. Taraftara söylemek istediğim şey şu; takıma güvensinler. Her zamanki gibi daha önce göstermiş oldukları desteği sürdürsünler. Bu desteği hissetmek isteriz. Bizler de hedefimizi gerçekleştirmek için sahada elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız" değerlendirmesini yaptı.Enner Valencia'nın penaltı beklediği pozisyonu değerlendiren Szalai, "Maçtan sonra pozisyonu izleme imkanım olmadı ama canlı olarak maçta gördüğüme bakacak olursak çok fazla yorum yapamıyorum. Çok net bir şekilde görmedim. Enner ile konuştuktan sonra Enner'in söylediği rakibin ona darbede bulunduğu. Rakibin ona vurduğu. Maçta penaltı gibiydi ama videoyu söyleyemedim. Futbolda böyle şeyler olabiliyor. Burada önemli olan vazgeçmemekti. Takım olarak vazgeçmedik ve takım olarak güçlü bir efor ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Neticesinde de maçı döndürmesini bildik. Umuyorum ki yolumuza böyle devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Szalai sezon sonunda ligde şampiyon olup, Türkiye Kupası'nı da müzelerine götürmeyi hedeflediklerini aktararak, "Sezonun sonuna yaklaşıyoruz. Bizler inancımızı sürdürüyoruz. Bu inançla beraber sıkı şekilde çalışmalara devam ediyoruz. Heyecanlı bir süreç olacak. Süper Lig'de 8 maç kaldı. Kupada da yarı finaldeyiz. Sabırsızlıkla oynayacağımız maçları bekliyoruz. Hem ligde şampiyon olmak hem de Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz. Bu bir sır değil. Bunun için mücadele ediyoruz. Gün gün antrenman antrenman, maç maç çok daha sıkı şekilde çalışarak, Tanrı'nın da yardımıyla umuyorum ki güçlü çalışma neticesinde istediğimiz hedeflere ulaşabileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.