"Avrupa Şampiyonu olmak istiyoruz"

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ve takım kaptanı Rahmi Özcan, A Spor'da yayınlanan Son Sayfa programında açıklamalarda bulundular ve Polonya'da düzenlenecek olan 2020 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda şampiyon olmak istediklerini belirtti.