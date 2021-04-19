Avrupa Süper Lig'inde Galatasaray'da olacak mı? Devler Ligi'nde büyük kriz...

Dünya futbolu bu sabah saatlerinde kendini kaosun içinde buldu. 12 majör takım bağımsızlıklarını ilan ederek ayrı bir organizasyon kurduklarını açıkladı. A Spor yorumcusu Taner Karaman, Avrupa Süper Lig'i kararını sabah.com.tr'ye yorumladı. Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona, Inter, Juventus, Milan, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham gibi takımların içinde Galatasaray da olacak mı? İşte son bilgiler...