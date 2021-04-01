Video Spor Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu! İşte o sözler...

Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu! İşte o sözler...

Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu! İşte o sözler...
01.04.2021 | 22:37

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Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım uzun süreli sessizliğini bozarak A Spor ekranlarına çıktı. Birçok dikkat çekici açıklamalar kaydeden Aziz Yıldırım, Galatasaray hakkında flaş bir iddiada bulundu.

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