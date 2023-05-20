Video Spor Bakan Varank, gençlerle basketbol oynadı | Video
Bakan Varank, gençlerle basketbol oynadı | Video

Bakan Varank, gençlerle basketbol oynadı | Video

20.05.2023 | 13:27

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, seçim bölgesi Bursa'da, gençlerle dün gece basketbol maçı yaptı. Bakan Varank, maç sonrası basketbol oynadığı gençler ile karşılaşmayı izleyenlere baklava ikram etti.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 28 Mayıs günü yapılacak cumhurbaşkanı ikinci tur seçim çalışmalarını sürdürdüğü Bursa'da, dün gece basketbol oynamak için Nilüfer ilçesindeki bir basketbol sahasına giderek ilk kez oy kullanacak gençlerle buluştu. Varank burada tek pota 3'e 3 basketbol maçı yaptı. Vatandaşların da ilgiyle izlediği maç sonrası Bakan Varank, gençlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, İlk defa oy kullanan genç arkadaşlarımızla basket oynadık, nasıl basketleri isabetliyse oyları da isabetli olsun diye. Gençler çok başarılı ve enerjileri yüksek. Ama bu enerjilerini diri tutmak lazım diyerek gençlere ve karşılamayı izleyenlere baklava ikram etti.

Maçın ardından parkta bulunan grafiti köşesine giderek sprey boya ile Türk Bayrağı çizen Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baş harflerini de yazarak alkış aldı. AK Parti Bursa Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Temiztürk de Varank?a eşlik etti. Daha sonra kokoreç tezgahının başına geçen Bakan Varank, maçı izleyen vatandaşlarla gençlere kokoreç ikram etti.

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