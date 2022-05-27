Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:58
Balotelli çarpışan arabaya binip eğlendi | Video 27.05.2022 | 14:46
01:45
00:13
Dünya bu aldatma iddiasını konuşuyor! İkinci Mauro Icardi vakası | Video 26.05.2022 | 15:19
03:18
03:24
Pendik’te amatör maçta saha boks ringine döndü 4 futbolcu yaralandı | Video 23.05.2022 | 12:11
01:42
Uğurcan Çakır oynamak istediği ligi açıkladı "Gönlümden geçen..." | Video 23.05.2022 | 10:22
00:57
Bulgaristan'daki maçta göz göre göre "şike" yapıldı | Video 22.05.2022 | 17:03
03:49
Futbolcu hakeme saldırdı maç tatil edildi | Video 22.05.2022 | 15:55
02:17
EuroLeague şampiyonu Anadolu Efes’e kaptan pilottan tebrik anonsu | Video 22.05.2022 | 13:53
00:51
01:03
04:21
01:25
Ayşe Çağırır, dünya şampiyonu! Milli boksörden altın madalya... 19.05.2022 | 19:40
01:35
Ayşe Çağırır, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı 19.05.2022 | 18:43
01:33
04:17
Dünya şampiyonuna davullu zurnalı karşılama | Video 17.05.2022 | 11:35
04:59
00:49
04:45
Şampiyon kramponların biri fanusta diğeri satışta | Video 15.05.2022 | 11:10
Adana Demirspor’un İtalyan golcüsü Mario Balotelli, lunaparkta çarpışan arabaya binip gönlünce eğlendi.
Spor Toto Süper Lig'de 18 golle, aynı gol sayısına sahip Hatayspor forveti Ayoub El Kaabi ile beraber gol krallığında ikinci olan Mario Balotelli, Türkiye'den ayrılmadan önce lunaparka gitti.
Burada çarpışan araba ve çeşitli oyuncaklara binen Balotelli, Adanalılarla birlikte gönlünce eğlendi. Bir vatandaş ise Balotelli'nin bu anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. O görüntüler çok sayıda izlenme ve beğeni aldı.