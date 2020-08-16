Video Spor Başakşehir Ozan Tufan ile ilgileniyor

Başakşehir Ozan Tufan ile ilgileniyor

Başakşehir Ozan Tufan ile ilgileniyor
16.08.2020 | 15:03

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Süper Lig'in şampiyonu Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'nin yıldızı Ozan Tufan ile ilgileniyor.

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