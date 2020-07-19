Başakşehir şampiyonluk için sahaya çıkıyor
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OTOMATİK OYNAT
01:26
Başakşehir şampiyonluk için sahaya çıkıyor 19.07.2020 | 13:57
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Fatih Terim'den Selçuk İnan ve Arda Turan açıklaması 19.07.2020 | 01:12
00:55
Flaş yorum! "G.Saraylı oyuncular Muslera'ya yaslandılar" 19.07.2020 | 00:42
00:47
Erman Toroğlu'ndan penaltı pozisyonunu değerlendirdi 19.07.2020 | 00:31
01:13
Erman Toroğlu Galatasaray'ın iptal edilen golünü yorumladı 18.07.2020 | 22:17
12:50
Hatay'da şampiyonluk böyle kutlandı 18.07.2020 | 21:12
00:58
Erzurum'da Süper Lig coşkusu! İşte o görüntüler 18.07.2020 | 20:08
00:58
Erzurum'un Süper Lig'e yükselişini taraftar coşkuyla kutladı! 18.07.2020 | 20:06
00:38
Beşiktaş'tan ayrılan Victor Ruiz Galatasaray yolunda! 18.07.2020 | 18:44
00:50
Hüseyin Çimşir: Sonuna kadar mücadele edeceğiz 18.07.2020 | 18:10
01:15
Galatasaray 8 hafta sonra kazanmak istiyor 18.07.2020 | 18:00
01:40
Ahmet Nur Çebi'den derbi sözleri! 18.07.2020 | 17:59
01:17
Beşiktaş Gökhan Akkan'ın peşinde 18.07.2020 | 17:57
00:58
Fenerbahçe'de hedef derbi zaferi 18.07.2020 | 17:54
01:01
Fenerbahçe derbilerde kolay yenilmiyor 18.07.2020 | 17:53
00:59
Gürcan Bilgiç: Fenerbahçe, Muriqi için 20 milyon Euro'ya masaya oturmaz 18.07.2020 | 00:26
00:30
"Galatasaray Beşiktaş'ın eski yıldızıyla anlaştı!" 18.07.2020 | 00:24
05:32
Hüseyin Üneş: Sezonu taçlandırmak istiyoruz 17.07.2020 | 17:58
00:41
CAS'taki Trabzonspor duruşması gerçekleşti 17.07.2020 | 17:58
01:12
Galatasaray'da Belhanda belirsizliği 17.07.2020 | 17:57
Süper Lig'in 33. haftasında lider Medipol Başakşehir, kümede kalma mücadelesi veren Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek. Turuncu-lacivertliler, karşılaşmada galibiyetle ayrılması halinde, tarihinde ilk şampiyonluğuna ulaşacak.