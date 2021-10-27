Başkan Çebi'den SABAH TV'ye özel açıklamalar "Şampiyonluk konuşmak için çok erken" | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:13
01:18
12:10
Ersin Destanoğlu'ndan Galatasaray derbisi, A Milli Takım ve Avrupa sözleri 27.10.2021 | 13:26
04:28
7 yaşındaki başarılı kalecinin hayali gerçek oldu 26.10.2021 | 21:42
00:14
Taha Akgül, dünyaca ünlü futbolcu Ronaldinho ile bir araya geldi 26.10.2021 | 10:29
00:44
Beşiktaş derbisi sonrası Levent Tüzemen'den penaltı eleştirisi! 26.10.2021 | 00:37
13:44
Sergen Yalçın: Oyuncularımız geri dönmeye başladı 26.10.2021 | 00:37
13:47
Fatih Terim'den Beşiktaş yenilgisi sonrası açıklamalar 26.10.2021 | 00:36
00:52
Erman Toroğlu'ndan Muslera'ya eleştiri! 'Golde büyük hatası var...' 25.10.2021 | 21:05
00:09
Diagne'nin teşekkürünün sırrı ortaya çıktı | Video 25.10.2021 | 14:14
00:09
Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne'den danslı teşekkür paylaşımı! 25.10.2021 | 12:40
04:41
Vitor Pereira Alanyaspor mağlubiyeti sonrası konuştu! 24.10.2021 | 23:34
01:39
Alanyaspor yenilgisi sonrası Erman Toroğlu'ndan Ali Koç'a sert tepki! 24.10.2021 | 22:37
00:22
Fenerbahçe taraftarından 'yönetim istifa' sesleri! 24.10.2021 | 21:13
06:13
Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'a 10 bin taraftardan destek | Video 24.10.2021 | 17:04
00:44
13:38
Vitor Pereira: Avrupa Ligi'ni kazanacağımızı düşünen mi var? 22.10.2021 | 00:06
03:13
02:30
25:23
Erman Toroğlu, MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın istifasını yorumladı | Video 21.10.2021 | 15:41
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, SABAH TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Fotomaç Süper Lig'in en iyileri ödül törenine katılan Çebi, "İşin başından beri herkes Beşiktaş'ın bu sene çok iyi olduğunu ifade ediyor ancak futbol oynanmadan kazanılmıyor. Çok erken yapılan konuşmalar bizi rahatsız ediyor. Şampiyonlukları konuşmak için çok erken. Mühim olan derbileri kazanmak değil" ifadelerini kullandı.