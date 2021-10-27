Başkan Çebi'den SABAH TV'ye özel açıklamalar "Şampiyonluk konuşmak için çok erken" | Video

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, SABAH TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Fotomaç Süper Lig'in en iyileri ödül törenine katılan Çebi, "İşin başından beri herkes Beşiktaş'ın bu sene çok iyi olduğunu ifade ediyor ancak futbol oynanmadan kazanılmıyor. Çok erken yapılan konuşmalar bizi rahatsız ediyor. Şampiyonlukları konuşmak için çok erken. Mühim olan derbileri kazanmak değil" ifadelerini kullandı.