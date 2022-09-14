Başkan Erdoğan'dan Yasemin Adar Yiğit'e tebrik | Video

Dünya Güreş Şampiyonası Kadınlar 76 kiloda milli sporcumuz Yasemin Adar Yiğit, Mısırlı rakibi Hamza'yı mağlup etti ve ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Müsabakadan sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yasemin Adar Yiğit'i arayarak tebrik etti.