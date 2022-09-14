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Başkan Erdoğan'dan Yasemin Adar Yiğit'e tebrik | Video 14.09.2022 | 22:11
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Maccabi Haifa - PSG Şampiyonlar Ligi Maçı TV 8,5 CANLI İZLE 14.09.2022 | 17:59
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Juventus - Benfica Şampiyonlar Ligi Maçı TV 8,5 CANLI İZLE 14.09.2022 | 17:59
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Manchester City - Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE 14.09.2022 | 17:59
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Kopenhag - Sevilla Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE 14.09.2022 | 17:59
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Milan - Dinamo Zagreb Şampiyonlar Ligi Maçı TV 8,5 CANLI İZLE 14.09.2022 | 17:59
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Rangers - Napoli Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE 14.09.2022 | 17:58
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Burhan Akbudak’tan Dünya Şampiyonası’nda altın madalya | Video 12.09.2022 | 22:56
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SON DAKİKA: Arda Turan futbolu bıraktı! Duygusal veda... | Video 12.09.2022 | 15:44
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Dursun Özbek "Galatasaray Avrupa’dır, Galatasaray Avrupalıdır" | Video 12.09.2022 | 00:35
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Okan Buruk'tan Icardi ve Mata açıklaması "Önümüzdeki günlerde..." | Video 12.09.2022 | 00:34
Dünya Güreş Şampiyonası Kadınlar 76 kiloda milli sporcumuz Yasemin Adar Yiğit, Mısırlı rakibi Hamza'yı mağlup etti ve ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Müsabakadan sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yasemin Adar Yiğit'i arayarak tebrik etti.