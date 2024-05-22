Video Spor Başkan Öntürk’den Hataysporlu futbolculara prim sözü | Video
Başkan Öntürk’den Hataysporlu futbolculara prim sözü | Video

Başkan Öntürk’den Hataysporlu futbolculara prim sözü | Video

22.05.2024 | 10:08

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, umudunu son haftaya bırakan Hatayspor’un ligde kalmayı başarması durumunda futbolculara ve teknik ekibe 400’er bin TL prim dağıtacağını açıkladı.

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Trendyol Süper Lig'de son haftaya girilirken küme düşme hattında hesaplar yapılmaya devam ediyor. Hatayspor, Ligin 37. haftasında Beşiktaş ile berabere kalarak umudunu son haftaya bırakmıştı. Ligde 38 puanla 17. sırada bulunan Akdeniz ekibi, son haftada Mersin'de Rizespor'la karşılaşacak. Nefes kesecek mücadele öncesi futbolculara heyecan verecek açıklama Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ten geldi. Başkan Öntürk, geçtiğimiz hafta açıkladığı 300 bin TL'lik ligde kalma primini son maç öncesi 400 bin TL'ye çıkardı.

"HATAYSPOR BİZİM GÖZ BEBEĞİMİZ, CANIMIZ VE RUHUMUZ"
Hatayspor'un bölge halkı için önemine değinen Başkan Öntürk, "Hatayspor bizim göz bebeğimiz, canımız ve ruhumuz. İnşallah son maçı alarak rakiplerimizin de puan kaybını bekleyerek ligde kalmayı çok arzuluyoruz. Geçen oynadığımız Beşiktaş maçı bizi çok üzdü. Hakikaten olmaz bir şekilde bir penaltı verildi ve bizim de penaltımız verilmedi. Hatay halkı da bundan çok üzgün" dedi.

300 BİN TL'LİK PRİM SÖZÜ 400 BİN TL'YE ÇIKARILDI
Hatayspor'un ligde kalmayı başarması durumunda futbolculara vereceği galibiyet primini İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine verdiği özel röportaj esnasında 300 bin TL'den 400 bin TL'ye çıkaran Başkan Öntürk, "İnşallah bu son maçta güzel bir galibiyetle ligde kalırız. Ben futbolcularımıza, yönetim kurulumuza ligde kalmak kaydıyla 300 bin TL prim sözü vermiştim. Burada sizin çekimiz esnasında bunu 400 bin TL yapalım. 100 bin daha arttırıyorum. İnşallah ligde kalacağız, seneye kurumsal bir Hatayspor'u borçsuz ve harçsız, ligde iyi başarılar elde eden bir Hatayspor'u tüm hemşehrilerimize izletmek için gayret göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

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