Bayram Bektaş'tan Mensah sözleri

A Spor'a özel açıklamalar yapan Kayserispor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, Mensah'ın transferine dair konuştu. Bektaş, Beşiktaş ve Galatasaray olmak üzere birçok takımla anılan Bernard Mensah ile ilgili, "Mensah konusunu bir an önce çözmek istiyoruz." dedi.