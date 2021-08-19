Video Spor Benfica Başkanı Rui Costa A Spor'a konuştu! Gedson G.Saray'a gidecek mi?

Benfica Başkanı Rui Costa A Spor'a konuştu! Gedson G.Saray'a gidecek mi?

Benfica Başkanı Rui Costa A Spor'a konuştu! Gedson G.Saray'a gidecek mi?
19.08.2021 | 01:31

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Galatasaray'a Gedson Fernandes'ten kötü haber geldi. Geçen sezon devre arasında kiralanan Portekizli yıldızı Fatih Terim yeniden kadroda görmek istiyordu. Ancak Benfica oyuncuyu bırakmaya niyetli değil. Benfica Başkanı Rui Costa konuyla ilgili A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Rui Costa, "Gedson için kimse ile anlaşmadık. Gedson Benfica'dan ayrılmayacak." dedi.

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