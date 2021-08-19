Benfica Başkanı Rui Costa A Spor'a konuştu! Gedson G.Saray'a gidecek mi?

Galatasaray'a Gedson Fernandes'ten kötü haber geldi. Geçen sezon devre arasında kiralanan Portekizli yıldızı Fatih Terim yeniden kadroda görmek istiyordu. Ancak Benfica oyuncuyu bırakmaya niyetli değil. Benfica Başkanı Rui Costa konuyla ilgili A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Rui Costa, "Gedson için kimse ile anlaşmadık. Gedson Benfica'dan ayrılmayacak." dedi.