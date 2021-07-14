Video Spor Beşiktaş 2021-2022 sezonu formalarını tanıttı!

Beşiktaş 2021-2022 sezonu formalarını tanıttı!

Beşiktaş 2021-2022 sezonu formalarını tanıttı!
14.07.2021 | 21:27

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Geçtiğimiz sezonu Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olarak tamamlayan Beşiktaş, 2021-2022 sezonu formalarını işte bu videoyla tanıttı.

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