Beşiktaş 4-2 Antalyaspor GENİŞ MAÇ ÖZETİ TÜM GOLLER İZLE! TFF Beşiktaş 4-2 Antalyaspor maç özeti tüm goller izle | Video
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Beşiktaş 1-1 Antalyaspor (Penaltılar sonucu: 5-3) | MAÇ SONUCU-ÖZET 06.01.2022 | 01:33
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Beşiktaş 4-2 Antalyaspor (PENALTI ATIŞLARI) 05.01.2022 | 23:45
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GOL | Beşiktaş 1-1 Antalyaspor 05.01.2022 | 22:28
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GOL | Beşiktaş 1-0 Antalyaspor 05.01.2022 | 21:27
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Galatasaray 8-9 Denizlispor | ZTK GENİŞ MAÇ ÖZETİ PENALTILAR GOLLER 29.12.2021 | 13:30
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Fenerbahçe'nin devre arası hedefleri ortaya çıktı! 27.12.2021 | 21:35
Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa 2022'de normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1'lik eşitlikle sonuçlanan maçta, penaltılar sonucunda FTA Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. İşte Beşiktaş-Antalyaspor maçının özeti izle...