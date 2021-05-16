Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: Hamdolsun sözümüz yere düşmedi
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Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın Göztepe galibiyetinin ardından elde ettiği şampiyonluk sonrası Asbaşkan Emre Kocadağ açıklamalarda bulundu. Kocadağ, " Hocamıza başından beri inanıyoruz. Sergen Yalçın da, Ahmet Nur Çebi de, Beşiktaş'ta hikayesi yarım kalan insanlar. 'Arifeyi gösterdik, bayramı göstermeyeceğiz.' demeci hakkında Emre Kocadağ: "Öyle oldu galiba. Hamdolsun sözümüz yere düşmedi. Mecazi anlamı olan bir cümleydi. Kimseyi incitmek için söylemedik. Kendi takımımıza inanç için söyledik."