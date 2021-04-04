Video Spor Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan MHK'ya: "Yine atasınlar hodri meydan!"

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan MHK'ya: "Yine atasınlar hodri meydan!"

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan MHK'ya:
04.04.2021 | 21:30

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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa sahasında Beşiktaş'ı Aytaç Kara'nın attığı golle 1-0 mağlup etti. Mağlubiyetin ardından siyah-beyazlıların asbaşkanı Emre Kocadağ MHK hakkında çok sert açıklamalarda bulundu.

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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. Mağlubiyetin ardından Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ açıklamalarda bulundu.

İşte Kocadağ'ın o sözleri:

"Kaybetmiş bir şeyimiz yok. Bugün bir kaza oldu. Hakemler üzerinden, eksiklikler üzerinden bir bahane üretmeyeceğiz. MHK, Halil Umut Meler'i haftaya da atasın, hodri meydan! Hakemi 3. kez, 4. kez atasalar da olur. Biz iyi oynadıktan sonra hakemi de yeneriz, planları da bozarız.

Aboubakar'ın sakatlığıyla ilgili gelen soruya yanıt veren Kocadağ, "Aboubakar'ın Alanyaspor maçında olmayacağını biliyorum, Erzurumspor maçında ne olur bilmiyorum" dedi.

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