Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan VAR eleştirisi! "Beşiktaş maçlarında..."

Spor Toto Süper Lig'de 20. haftasında, Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ın asbaşkanı Emre Kocadağ, "İlk golde Josef'e yapılan bir faul var. Maalesef VAR her zaman olduğu gibi bizim aleyhimize olan pozisyonları bu seferde es geçmiş oldu." diyerek hakem yönetimini eleştirdi.