Video Spor Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den denetim açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den denetim açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den denetim açıklaması
23.04.2020 | 15:31
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün son 10 yılının denetlenmesi konusunda geri adım atmayacaklarını belirtti.

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