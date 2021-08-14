Beşiktaş, Batshuayi'yi bitirmeye yakın!

Beşiktaş'ın Rizespor galibiyetinin ardından 'Takım Oyunu' programına bağlanan A Spor muhabiri Sercan Dikme, Batshuayi hakkında konuştu. Dikme, "Çok ufak pürüzler kaldı. O pürüzler giderilmek üzere. Beşiktaş'ın satın alma opsiyonu bulunacak." dedi.