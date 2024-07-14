Video Spor Beşiktaş, Ciro Immobile ile 2 yıllık sözleşme imzaladı | Video
Beşiktaş, Ciro Immobile ile 2 yıllık sözleşme imzaladı | Video

Beşiktaş, Ciro Immobile ile 2 yıllık sözleşme imzaladı | Video

14.07.2024 | 12:24

Beşiktaş, Serie A ekibi Lazio'dan transfer ettiği İtalyan futbolcu Ciro Immobile ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Immobile her sezon için 6 milyon Euro garanti ücret alacak.

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Beşiktaş, İtalyan futbolcu Ciro Immobile'nin transferi hususunda oyuncunun kendisi ve kulübü Lazio ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Siyah-beyazlıların konuyla ilgili KAP'a yaptığı açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcu Ciro Immobile transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncu ile 2024-2025 sezonundan başlamak üzere 2 sezon için anlaşılmış olup, oyuncuya her sezon için net 6 milyon Euro garanti ücret ödenecektir."

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