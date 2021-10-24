Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'a 10 bin taraftardan destek | Video

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'a konuk olacak. 25 Ekim Pazartesi akşamı oynanacak zorlu müsabaka öncesinde sarı-kırmızılı takım, taraftara açık idman yaptı. Yaklaşık 10 bin Galatasaray taraftarı, takımı desteklemek için NEF Stadyumu'na akın etti.