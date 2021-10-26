Beşiktaş derbisi sonrası Levent Tüzemen'den penaltı eleştirisi!

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A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Beşiktaş-Galatasaray derbisine damga vuran pozisyonu yorumladı. Deneyimli yorumcu, "Mostafa'ya penaltı attırılır mı? Cicaldau var, Babel var, Kerem var. Mostafa en son penaltı atacak oyuncu. Fatih Terim'in buna müdahale etmemesine anlam veremiyorum" dedi.