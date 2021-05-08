Video Spor Beşiktaş Galatasaray maçı öncesi derbi paylaşımında bulundu!

Beşiktaş Galatasaray maçı öncesi derbi paylaşımında bulundu!

Beşiktaş Galatasaray maçı öncesi derbi paylaşımında bulundu!
08.05.2021 | 13:48

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Son dakika spor haberleri: Beşikta, Süper Lig'in 40. haftasında Galatasara ile oynayacağı mücadele öncesi derbi paylaşımında bulundu. (BJK spor haberleri)

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İşte Türk futbol tarihine geçen Galatasaray - Beşiktaş derbileri ve maçlarda yaşanan unutulmaz ilginç olaylar

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