Beşiktaş ile eşleşen PAOK'u tanıyalım!
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Galatasaray'da orta sahaya Jakub Moder 11.08.2020 | 13:09
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Galatasaray'da gündem Mehmet Ekici! 11.08.2020 | 13:07
01:02
Muslera Uruguay yolcusu! 11.08.2020 | 13:06
00:45
Fenerbahçe'de yeni hedef Doğukan Sinik! 11.08.2020 | 13:03
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Lazio'dan Muriqi için dev teklif! 11.08.2020 | 13:02
02:09
Beşiktaş ile eşleşen PAOK'u tanıyalım! 11.08.2020 | 13:00
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Sergen Yalçın'dan transfer itirafı! 11.08.2020 | 12:57
00:45
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakibi PAOK 11.08.2020 | 12:55
01:02
Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'tan indirim! 11.08.2020 | 12:53
01:46
Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Ekici Galatasaray'ın gündeminde! 11.08.2020 | 00:44
00:55
Mahmut Alpaslan açıkladı! Gökhan Töre Beşiktaş'ta 11.08.2020 | 00:10
00:56
Hatayspor'dan Mame Diouf'un peşinde 10.08.2020 | 22:42
02:16
Muhammet Demir Konyaspor'da 10.08.2020 | 22:33
08:24
Bayram Bektaş'tan Mensah sözleri 10.08.2020 | 22:32
09:09
Galatasaray' bombayı patlatıyor! Eljif Elmas ve Aboubakar... 10.08.2020 | 21:50
02:10
Beşiktaş Mario Balotelli ile anlaştı! Sergen Yalçın... 10.08.2020 | 21:18
06:31
Yılmaz Vural flaş açıklama 10.08.2020 | 20:38
01:46
TFF ile Kulüpler Birliği görüştü! Harcama limitleri... 10.08.2020 | 18:34
04:30
Lazio'dan Vedat Muriqi'ye 20 milyon euro 10.08.2020 | 17:14
01:51
Galatasaray'dan Mario Götze hamlesi 10.08.2020 | 15:46
Bu sezon Medipol Başakşehir ile birlikte Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak isteyen Beşiktaş, 2. ön eleme turunda PAOK ile eşleşti. Temsilcimizin rakibini yakından tanıyalım...