Video Spor Beşiktaş maçındaki son dakika golüne sevinen Trabzonspor taraftarı sosyal medyayı salladı! 'Ulaa bu ne ya...'
Beşiktaş maçındaki son dakika golüne sevinen Trabzonspor taraftarı sosyal medyayı salladı! 'Ulaa bu ne ya...'

Beşiktaş maçındaki son dakika golüne sevinen Trabzonspor taraftarı sosyal medyayı salladı! 'Ulaa bu ne ya...'

08.11.2021 | 09:10

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tyson Fury’den Manchester United’a uyarı | Video 01:00
Tyson Fury'den Manchester United'a uyarı | Video 08.11.2021 | 13:00
Fenerbahçe’de Pereira ile yollar ayrılacak mı? Galatasaray derbisinde... 01:56
Fenerbahçe'de Pereira ile yollar ayrılacak mı? Galatasaray derbisinde... 08.11.2021 | 12:53
Sakatlanan rakibini sırtında taşıdı | Video 00:34
Sakatlanan rakibini sırtında taşıdı | Video 08.11.2021 | 11:24
Beşiktaş maçındaki son dakika golüne sevinen Trabzonspor taraftarı sosyal medyayı salladı! ’Ulaa bu ne ya...’ 00:44
Beşiktaş maçındaki son dakika golüne sevinen Trabzonspor taraftarı sosyal medyayı salladı! 'Ulaa bu ne ya...' 08.11.2021 | 09:10
Vitor Pereira, Kayserispor maçı sonrası konuştu 19:32
Vitor Pereira, Kayserispor maçı sonrası konuştu 07.11.2021 | 23:50
Fenerbahçe taraftarından ’Yönetim istifa’ sesleri! 02:33
Fenerbahçe taraftarından 'Yönetim istifa' sesleri! 07.11.2021 | 22:07
Beşiktaş galibiyeti sonrası Abdullah Avcı: Sadece 3 puan kazandık 14:05
Beşiktaş galibiyeti sonrası Abdullah Avcı: "Sadece 3 puan kazandık" 07.11.2021 | 01:32
Erman Toroğlu’ndan Sergen Yalçın’a sert sözler! 00:38
Erman Toroğlu'ndan Sergen Yalçın'a sert sözler! 07.11.2021 | 00:29
Erman Toroğlu’dan Beşiktaşlı yıldıza: Sen ne iş yapıyorsun? 00:56
Erman Toroğlu'dan Beşiktaşlı yıldıza: Sen ne iş yapıyorsun? 07.11.2021 | 00:29
Trabzonspor yenilgisi sonrası Emre Kocadağ’dan hakem tepkisi! 03:36
Trabzonspor yenilgisi sonrası Emre Kocadağ'dan hakem tepkisi! 06.11.2021 | 23:25
Sergen Yalçın: Bu sonuçlar Beşiktaş’a yakışmıyor 08:05
Sergen Yalçın: Bu sonuçlar Beşiktaş'a yakışmıyor 06.11.2021 | 23:22
Şike davasına bakan 38 hakim ve savcı hakkında iddianame hazırlandı | Video 03:58
Şike davasına bakan 38 hakim ve savcı hakkında iddianame hazırlandı | Video 05.11.2021 | 15:09
Fatih Terim’den Lokomotiv Moskova maçı sonrası transfer itirafı! 08:13
Fatih Terim'den Lokomotiv Moskova maçı sonrası transfer itirafı! 05.11.2021 | 00:46
Stanislav Cherchesov’dan Fatih Terim’e övgüler! 02:35
Stanislav Cherchesov'dan Fatih Terim'e övgüler! 04.11.2021 | 18:23
Galatasaray Başkanı Burak Elmas’tan çok sert sözler! ’Bazı çakallar ortaya çıktı ama...’ VİDEO 12:08
Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan çok sert sözler! 'Bazı çakallar ortaya çıktı ama...' (VİDEO) 04.11.2021 | 12:09
Fatih Terim, Lokomotiv Moskova maçı öncesi konuştu! 33:29
Fatih Terim, Lokomotiv Moskova maçı öncesi konuştu! 03.11.2021 | 22:05
Sporting Lizbon Beşiktaş maçı EXXEN izle! Sporting Lizbon Beşiktaş maçı canlı yayın izle 02:59
Sporting Lizbon Beşiktaş maçı EXXEN izle! Sporting Lizbon Beşiktaş maçı canlı yayın izle 03.11.2021 | 16:51
Sporting Lizbon Beşiktaş maçı CANLI İZLE! Şampiyonlar Ligi’nde Lizbon BJK maçı EXXEN canlı yayın izle 02:59
Sporting Lizbon Beşiktaş maçı CANLI İZLE! Şampiyonlar Ligi'nde Lizbon BJK maçı EXXEN canlı yayın izle 03.11.2021 | 16:37
Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu harekatı! Yeni sözleşme... 00:48
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu harekatı! Yeni sözleşme... 03.11.2021 | 12:50
Fenerbahçe’de 5 eksik! Kanarya, Belçika’ya gitti 00:38
Fenerbahçe'de 5 eksik! Kanarya, Belçika'ya gitti 03.11.2021 | 12:44

Bu sezon ligdeki tek namağlup takım olan Trabzonspor, Cumartesi akşamı Dolmabahçe'de Beşiktaş ile karşılaştı. Trabzonspor, Cornelius'un son dakikada attığı golle derbiyi 2-1 kazandı ve Beşiktaş'a 10 puan fark attı. Cornelius'un golünde kendinden geçen Trabzonspor taraftarı sosyal medyayı salladı. İşte o anlar...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA