Beşiktaş maçındaki son dakika golüne sevinen Trabzonspor taraftarı sosyal medyayı salladı! 'Ulaa bu ne ya...'

Bu sezon ligdeki tek namağlup takım olan Trabzonspor, Cumartesi akşamı Dolmabahçe'de Beşiktaş ile karşılaştı. Trabzonspor, Cornelius'un son dakikada attığı golle derbiyi 2-1 kazandı ve Beşiktaş'a 10 puan fark attı. Cornelius'un golünde kendinden geçen Trabzonspor taraftarı sosyal medyayı salladı. İşte o anlar...