Video Spor Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Borussia Dortmund maçı öncesi açıklamaları

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Borussia Dortmund maçı öncesi açıklamaları

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Borussia Dortmund maçı öncesi açıklamaları
14.09.2021 | 17:05

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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın Borussia Dortmund maçı öncesi açıklamaları 06:40
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Borussia Dortmund maçı öncesi açıklamaları 14.09.2021 | 17:05
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Borussia Dortmund maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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