Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında sürpriz takas! Canlı yayında açıkladı

A Spor yorumcusu Turgay Demir, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında sürpriz bir takasın gerçekleşebileceğini ifade etti. Demir, "Benim duyduğum Deniz Türüç ile Adem Ljajic'in takas edileceği. Öte yandan Sergen Yalçın, Ozan Tufan'ı istiyor. Fenerbahçe de Dorukhan'ı istiyor" şeklinde konuştu.