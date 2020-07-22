Video Spor Beşiktaş'ın yıldız ismi Burak Yılmaz Fransa'dan Lille'e transfer oluyor!

Beşiktaş'ın yıldız ismi Burak Yılmaz Fransa'dan Lille'e transfer oluyor!

Beşiktaş'ın yıldız ismi Burak Yılmaz Fransa'dan Lille'e transfer oluyor!
22.07.2020 | 16:58

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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, 2018-2019 Sezonu'nun devre arası transfer döneminde Beşiktaş kadrosuna katılan ve 41 maçta 25 gollük performans gösteren Burak Yılmaz, Fransa Ligue 1 ekibi Lille ile anlaşmak üzere. Lille'de Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik de forma giyiyor.golcüsü Burak Yılmaz'ı transfer etmek istiyor.

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Burak Yılmaz'ın babasından transfer açıklaması!

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