Beşiktaş'ın yıldız ismi Burak Yılmaz Fransa'dan Lille'e transfer oluyor!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, 2018-2019 Sezonu'nun devre arası transfer döneminde Beşiktaş kadrosuna katılan ve 41 maçta 25 gollük performans gösteren Burak Yılmaz, Fransa Ligue 1 ekibi Lille ile anlaşmak üzere. Lille'de Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik de forma giyiyor.golcüsü Burak Yılmaz'ı transfer etmek istiyor.