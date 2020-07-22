Beşiktaş'ın yıldız ismi Burak Yılmaz Fransa'dan Lille'e transfer oluyor!
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Beşiktaş'ın yıldız ismi Burak Yılmaz Fransa'dan Lille'e transfer oluyor! 22.07.2020 | 16:58
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GOL | 68 Aksaray Belediyespor 2-1 1928 Bucaspor 22.07.2020 | 01:01
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GOL | 68 Aksaray Belediyespor 1-0 1928 Bucaspor 22.07.2020 | 00:50
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GOL | 68 Aksaray Belediyespor 1-1 1928 Bucaspor 22.07.2020 | 00:50
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GOL | 24 Erzincanspor 4-2 Artvin Hopaspor 21.07.2020 | 22:26
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GOL | 24 Erzincanspor 3-1 Artvin Hopaspor 21.07.2020 | 22:07
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GOL | 24 Erzincanspor 2-1 Artvin Hopaspor 21.07.2020 | 22:04
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GOL | 24 Erzincanspor 4-1 Artvin Hopaspor 21.07.2020 | 22:04
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GOL | 24 Erzincanspor 2-0 Artvin Hopaspor 21.07.2020 | 21:39
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GOL | 24 Erzincanspor 1-0 Artvin Hopaspor 21.07.2020 | 21:38
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Fenerbahçe'nin tarihi başarısızlığı 21.07.2020 | 14:18
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, 2018-2019 Sezonu'nun devre arası transfer döneminde Beşiktaş kadrosuna katılan ve 41 maçta 25 gollük performans gösteren Burak Yılmaz, Fransa Ligue 1 ekibi Lille ile anlaşmak üzere. Lille'de Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik de forma giyiyor.golcüsü Burak Yılmaz'ı transfer etmek istiyor.