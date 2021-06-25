Beşiktaş'ta Andros Townsend sesleri!
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A Spor muhabiri Sercan Dikme, Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın alternatifi olarak Crystal Palace forması giyen Andros Townsend'in belirlendiğini aktardı.