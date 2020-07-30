Beşiktaş'ta en çok süre alan isim Vida oldu
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Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonunda en çok süre alan isim Hırvat stoper Domagoj Vida oldu. En çok golü ise Burak Yılmaz kaydetti.