Beşiktaş'ta Enzo Roco yolcu!
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Beşiktaş'ta Enzo Roco ile yollar ayrılıyor. Siyah-beyazlı ekibin takımda düşünmediği deneyimli stoperin menajeri, yönetimle görüşmelerini sürdürüyor.