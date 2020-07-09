Beşiktaş'ta hedef 3 puan

Beşiktaş, Süper Lig'in 31'inci haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Saat 21.00'de başlayacak olan mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek. Ligin 30. haftasında Kayserispor'a 3-1 yenilen siyah-beyazlı takımın 50 puanı bulunuyor. Kasımpaşa ise 36 puana sahip.