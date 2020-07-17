Beşiktaş'ta Ruiz ayrıldı stoper sorun oldu
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Beşiktaş'ta Ruiz'in ayrılığı sonrasında derbide kimin stoperde oynayacağı merak konusu. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Roco, Erdoğan ve Necip üçlüsünden birini tercih edeceği tahmin ediliyor.