Beşiktaş'ta Sergen Yalçın krizi sürüyor! İşte son durum...

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın bilmecesi sürüyor. Henüz resmi olarak anlaşma sağlanamayan Yalçın'ın son durumunu A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ değerlendirdi. Sarıdağ, "Sergen Yalçın'ın transferde tek yetkili ben olmalıyım dediği bir konu yok. Ancak Sergen Yalçın'ın oyun kurgusunu hiç bir yönetici bilemez" ifadelerinde bulundu.