Beşiktaş'ta sürpriz 11! Genç isim ilk 11'de. İşte Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı ilk 11'ler | Video
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Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak. Devre arasında sakatlık ve hastalıklarla uğraşan siyah beyazlı ekip bazı bölgelerde rotasyona gidecek. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu genç yıldız adayı Emirhan İlkhan'ın ilk kez 11'de forma giyeceğini açıkladı. Şahinoğlu, "Süper Kupa Finali'nde iyi bir performans gösterip geleceğe dair olumlu mesajlar vermişti Emirhan İlkhan. Bugün Emirhan'ı ilk 11'de bekliyorum. Salih Uçan henüz tam anlamıyla sağlığına kavuşmadı. Oğuzhan Özyakup da hazır değildi." dedi.