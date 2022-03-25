Beşiktaş'ta Valerien İsmael dönemi resmen başladı! Sözleşme detayları belli oldu

Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
48:54
01:37
Portekiz Türkiye 3-1 | Maç Özeti ve golleri 25.03.2022 | 09:57
07:41
00:21
Millilerin Dünya Kupası yolunda rakibi Portekiz! 24.03.2022 | 21:42
05:09
05:09
TRT 1 CANLI YAYIN HD izle: Portekiz Türkiye maçı canlı yayın izle! 24.03.2022 | 22:24
10:11
02:01
18:26
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz: "Bu kez ağlamayacağım" 23.03.2022 | 22:31
08:34
Burak Yılmaz: "Saygımız büyük ama..." 23.03.2022 | 22:29
03:24
Beşiktaş'ta Valerien Ismael ile anlaşma sağlandı 22.03.2022 | 18:16
00:52
Amatör maç bitti, futbolcular birbirine girdi | Video 21.03.2022 | 13:16
09:28
İsmail Kartal: "Fenerbahçe taraftarına armağan ediyorum" 21.03.2022 | 00:00
12:32
Domenec Torrent: "Oynanan oyuna göre adil olmadı" 21.03.2022 | 00:00
02:59
Real Madrid Barcelona maçı CANLI İZLE | El Clasico CANLI LİNK 20.03.2022 | 17:04
05:50
Önder Karaveli'den Emirhan İlkhan açıklaması! 20.03.2022 | 00:35
13:35
03:12
13:00
Domenec Torrent: "Sonuçtan memnun değiliz" 18.03.2022 | 01:41
04:32
Xavi Hernandez: Domine ettik 18.03.2022 | 00:12
Beşiktaş, Fransız Teknik Direktör Valerien Ismael ile 1,5+1 yıllık opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalandığını açıkladı. Fransız hoca için imza töreni düzenlendi. Törende Başkan Ahmet Nur Çebi ve Valerien Ismael açıklamalarda bulundu. Ismael yaptığı açıklamalarda "Bir gün değil her gün Beşiktaş" ifadesini kullandı.