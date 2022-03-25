Beşiktaş'ta Valerien İsmael dönemi resmen başladı! Sözleşme detayları belli oldu

Beşiktaş, Fransız Teknik Direktör Valerien Ismael ile 1,5+1 yıllık opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalandığını açıkladı. Fransız hoca için imza töreni düzenlendi. Törende Başkan Ahmet Nur Çebi ve Valerien Ismael açıklamalarda bulundu. Ismael yaptığı açıklamalarda "Bir gün değil her gün Beşiktaş" ifadesini kullandı.