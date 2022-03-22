Beşiktaş'ta Valerien Ismael ile anlaşma sağlandı

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Beşiktaş’ta, bugün yapılan yönetim kurulu toplantısı sonrası teknik direktör konusu da netleşti. Siyah-beyazlılar, Valerien Ismael adı üzerine mutabık kaldı. Fransız çalıştırıcı ile prensip anlaşmasına varan Beşiktaş, hazırlanan sözleşmeyi incelenmesi için Ismael tarafına da iletti. Mukaveleye son detaylarının verilmesinin ardından en geç yarın öğle saatlerinde kadar Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gerekli bildirimin yapılması bekleniyor.