Video Spor Beşiktaş'tan çılgın takas! Vida ve Marcelo...

Beşiktaş'tan çılgın takas! Vida ve Marcelo...

Beşiktaş'tan çılgın takas! Vida ve Marcelo...
15.08.2020 | 21:49

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A Spor yorumcusu Emre Bol, Transfer Raporu programında Beşiktaş'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Bol, "Beşiktaş'ta Vida-Marcelo takası şu anda ciddi şekilde masada duruyor." dedi.

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