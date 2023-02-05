Beykoz’da amatör Lig maçında kavga! Tekmeler yumruklar havada uçuştu | Video
İstanbul Süper Amatör Lig 5. Grubunda mücadele veren Beykoz 1908 A.Ş ile Ayazağaspor arasında oynanan mücadele sonrasında kavga çıktı. Tekmeler yumruklar havada uçuşurken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:57
Galatasaray - Trabzonspor maçı ilk 11'ler | Video 05.02.2023 | 12:44
01:53
03:29
Ardahan beyaza büründü kartpostallık görüntüler ortaya çıktı | Video 05.02.2023 | 12:01
02:31
Beykoz’da amatör Lig maçında kavga! Tekmeler yumruklar havada uçuştu | Video 05.02.2023 | 10:40
02:06
Fenerbahçeli taraftarlar TFF’yi protesto için Riva’ya akın etti | Video 04.02.2023 | 20:09
03:58
15:00
03:11
Trezeguet: "Galatasaray ile oynanacak maç büyük ve önemli bir maç" | Video 02.02.2023 | 08:38
10:24
Okan Buruk, Ümraniyespor galibiyetini değerlendirdi | Video 02.02.2023 | 00:13
00:31
Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş için Konya'dan ayrıldı 01.02.2023 | 17:14
06:05
00:14
06:43
02:56
15:01
07:48
07:15
06:40
00:23
Weghorst, İstanbul'dan özel uçak ile ayrıldı 12.01.2023 | 15:36
03:31
Fenerbahçe'nin yeni transferi Samet Akaydin ilk antrenmanına çıktı | Video 12.01.2023 | 12:14