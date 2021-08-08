Video Spor Bir başarı öyküsü: Busenaz Sürmeneli. Nasıl olimpiyat şampiyonu oldu? Neler yaşadı?

Bir başarı öyküsü: Busenaz Sürmeneli. Nasıl olimpiyat şampiyonu oldu? Neler yaşadı?

Bir başarı öyküsü: Busenaz Sürmeneli. Nasıl olimpiyat şampiyonu oldu? Neler yaşadı?
08.08.2021 | 14:59

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Tokyo 2020 Olimpiyatlarında tarihi bir başarıya imza atarak altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'nin yaşam öyküsü A Spor'da yayınlandı.

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