Bir başarı öyküsü: Busenaz Sürmeneli. Nasıl olimpiyat şampiyonu oldu? Neler yaşadı?
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Tokyo 2020 Olimpiyatlarında tarihi bir başarıya imza atarak altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'nin yaşam öyküsü A Spor'da yayınlandı.