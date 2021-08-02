Video Spor Bir madalya da güreşte! Yasemin Adar, rakibini böyle tuş etti, tarihe geçti | Video

Bir madalya da güreşte! Yasemin Adar, rakibini böyle tuş etti, tarihe geçti | Video

Bir madalya da güreşte! Yasemin Adar, rakibini böyle tuş etti, tarihe geçti | Video
02.08.2021 | 15:03

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Milli güreşçimiz Yasemin Adar, 76 kiloda rakibini tuş ederek yendi ve olimpiyat üçüncüsü oldu.

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