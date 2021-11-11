Bitexen Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem hedeflerini açıkladı | Video

Bitexen Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem: “Fan Token uygulaması ile kulüplerin eko sistemini güçlendirmeyi ve taraftarları ile etkileşimlerine destek olmayı hedefliyoruz.”

Bitexen Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem: "Fan Token uygulaması ile kulüplerin eko sistemini güçlendirmeyi ve taraftarları ile etkileşimlerine destek olmayı hedefliyoruz."