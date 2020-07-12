Video Spor Bordeaux Güven Yalçın'a talip oldu

Bordeaux Güven Yalçın'a talip oldu

Bordeaux Güven Yalçın'a talip oldu
12.07.2020 | 16:04

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Beşiktaş'ın genç yıldız adayı Güven Yalçın, Fransız ekibi Bordeaux'nun radarında. Yalçın içine önerilen teklifin 3 milyon euro'ya kadar çıkarıldığı öğrenildi.

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