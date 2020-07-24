Video Spor Bülent Korkmaz: Önemli olan Konyaspor'u ligde tutmaktı

Bülent Korkmaz: Önemli olan Konyaspor'u ligde tutmaktı

Bülent Korkmaz: Önemli olan Konyaspor'u ligde tutmaktı
24.07.2020 | 17:10

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İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Korkmaz, "Bizim için önemli olan düştü gözüyle bakılan Konyaspor'u ligde tutmaktı." dedi.

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